Türkiye'nin, ABD’ye "Ortak komisyon kuralım" taklifiyle ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "S-400'lerin alınması kabul edilemez riskler oluşturuyor" denildi.



Açıklamayı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon yaptı. "Radar sistemlerinin F-35'ler hakkında hassas bilgileri el etme gibi riskleri içeriyor" dedi. Pahon, “S-400'lerin tehditleri konusunu görüşmek üzere ABD'nin bir çok kez Türkiye'ye teknik heyet gönderdiğini ve Türkiye'den de yetkililerin ABD'ye gittiğini söyledi.



Pahon ayrıca, S-400 sistemlerinin, Rusya tarafından F-35'ler gibi hava araçlarını düşürmek için yapıldığını belirtti. "S-400'ler konusundaki endişeler hafifletilemez" dedi.