Pentagon, Türkiye’nin corona virüs yardımlarını takdirle karşıladı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yaptığı yardımlarla ilgili değerlendirme geldi.

Anadolu Ajansı 10.04.2020 - 05:39

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Türkiye'nin yardımları askeri kargo uçağıyla iki ülkeye gönderilmişti

ABD Savunma Bakanlığı NATO ve Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, telekonferans yöntemi ile basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve Çin’in NATO ülkelerinde corona virüs salgınına yönelik dezenformasyon yaptığını, NATO ülkeleri arasında önemli bir işbirliğinin söz konusu olduğunu anlatan Ryan, bir soru üzerine Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Ryan, "İspanya ve İtalya da bu yardımdan dolayı son serece müteşekkirdi. Türkiye’nin (Avrupa’da) başka bir ülkeye de yardım edip etmediğimden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke." diye konuştu.

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım malzemesini salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya’ya askeri uçakla göndermişti.

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