Pentagon'da bilgi sızdırma soruşturması: Özel kalem zorunlu izne çıkarıldı

CNN'e konuşan Pentagon'dan kaynaklara göre, Bakan Yardımcısı Steve Feinberg’in özel kalemi Colin Carroll, bakanlık binasından güvenlik ekibi eşliğinde ayrıldı.



Kaynaklar, Carroll'un zorunlu idari izne çıkarılmasının, son zamanlarda Pentagon'dan sızan haberlerle bağlantılı olarak Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper ile yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olduğunu belirterek, bunu "yönetimle anlaşmazlık yaşayan kişilerin tasfiyesi" olarak niteledi.



Carroll, son bir hafta içinde Pentagon'dan zorunlu idari izne çıkarılan üçüncü kişi oldu.



Bu hafta Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell ve Özel Kalem Müdür Yardımcısı Darin Selnick'in de bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında zorunlu idari izne çıkarıldığı kaydedilmişti.



Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı soruşturma yapılacağını duyurmuş, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetmişti.



Kasper, ayrıca yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını bildirmişti.

