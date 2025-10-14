Pentagon’da muhabir krizi: Trump yönetimi imza atmayan gazetecileri kovuyor

ABD hükümetinde medya krizi büyüyor.

Önde gelen Amerikan gazeteleri The New York Times, The Associated Press ve muhafazakar Newsmax televizyon ağı gibi haber kuruluşları, Savunma Bakanlığı'nın yeni basın kurallarına ilişkin belgesini imzalamayacaklarını açıkladı. Bu durumda Trump yönetiminin, bu kuruluşların muhabirlerini Pentagon'dan kovması muhtemel görünüyor.

Kuruluşlar, söz konusu politikanın Anayasa'nın 1. Maddesi ile korunan rutin haber toplama faaliyetleri nedeniyle kendilerini cezalandırma tehdidi oluşturduğunu belirtiyor. Washington Post, The Atlantic ve Reuters da belgeyi imzalamayacağını açıklayan gruba katıldı.

Reuters haber ajansı, yaptığı açıklamada, “Reuters, doğru, tarafsız ve bağımsız haber verme taahhüdüne bağlıdır" diyerek "Ayrıca, ABD Anayasası'nın sağladığı basın korumasına, kısıtlanmamış bilgi akışına ve kamu yararına, korku veya kayırma olmaksızın hizmet eden gazeteciliğe sarsılmaz bir şekilde inanıyoruz. Pentagon'un yeni kısıtlamaları bu temel değerleri aşındırıyor” ifadelerini kullandı.

"ROZETLERİNİZİ İADE EDİN"

Öte yandan Savunma Bakanı Pete Hegseth, Times'ın açıklamasını X'te paylaşarak ve el sallayan bir emoji ekleyerek tepki gösterdi. Hegseth'in ekibi, bu politikayı yazılı olarak kabul etmeyen muhabirlerin Pentagon'a giriş izni veren rozetlerini iade etmeleri ve çalışma alanlarını boşaltmaları gerektiğini söyledi.

YENİ KURALLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni kurallar, gazetecilerin refakatçi olmadan Pentagon'un büyük bir kısmına erişimini yasaklıyor ve Hegseth'in, Savunma Bakanlığı'ndaki herhangi birinden, yayınlanmasına izin vermediği gizli veya diğer bilgileri isteyen gazetecilerin basın erişimini iptal edebileceğini belirtiyor.

Genellikle Başkan Donald Trump'ın yönetimini destekleyen Newsmax, “Bu gerekliliklerin gereksiz ve külfetli olduğunu düşünüyoruz ve Pentagon'un konuyu daha ayrıntılı olarak gözden geçirmesini umuyoruz” açıklamasını yaptı.

"SAĞDUYULU" MEDYA SAVUNMASI

Pentagon baş sözcüsü Sean Parnell ise kuralların “sağduyulu medya prosedürleri” oluşturduğunu savundu. Parnell, “Bu politika, gazetecilerin bizim politikamızı kabul etmelerini değil, sadece anladıklarını kabul etmelerini istiyor” dedi.

Sözcü, şunları ekledi: “Bu, gazetecilerin tam bir çöküşe girmesine ve internette mağduriyetlerini haykırmasına neden oldu. Biz politikamızı savunuyoruz çünkü bu, askerlerimiz ve bu ülkenin ulusal güvenliği için en iyisi.”

Bakan Hegseth, bir takipçisinin “Bunun nedeni Pentagon'da serbestçe dolaşamamaları mı? Birinci Anayasa Değişikliği uyarınca, çok gizli askeri tesislere sınırsız erişim hakkına sahip olduklarına mı inanıyorlar?” sorusunu da yeniden paylaştı.

Hegseth bu soruya “evet” yanıtını verdi. Muhabirler, bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını söylüyor.

"GİZLİ ALANLARA GİRMEDİK"

Gazeteciler, uzun süredir rozet taktıklarını ve gizli alanlara girmediklerini, ayrıca herhangi bir Amerikalıyı tehlikeye atabilecek bilgileri haber yapmadıklarını söyledi.

Pentagon Basın Birliği dün yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Pentagon, yasaların sınırları içinde kendi politikalarını belirleme hakkına sahiptir. Ancak, gazetecilerden Pentagon tesislerinden haber yapmak için ön koşul olarak belirsiz ve muhtemelen anayasaya aykırı politikaları anladıklarını teyit etmelerini istemek için hiçbir gerekçe veya gerekçe yoktur.”

"HALKIN, HÜKÜMETİN NASIL ÇALIŞTIĞINI BİLMEYE HAKKI VAR"

Vergi mükelleflerinin ABD ordusuna yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar ödediğini belirten Times Washington büro şefi Richard Stevenson, “halkın hükümetin ve ordunun nasıl çalıştığını bilmeye hakkı var” dedi.

TRUMP'IN MEDYA BASKISI

Trump, haber kuruluşlarına çeşitli şekillerde baskı uyguladı ve ABC News ile CBS News, haberleriyle ilgili davaları uzlaşma yoluyla çözdü.

Trump ayrıca The New York Times ve Wall Street Journal'a dava açtı ve Voice of America ve Radio Free Europe/Radio Liberty gibi devlet tarafından işletilen hizmetlerin finansmanını kesmeye başladı.

