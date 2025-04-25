Pentagon'da Signal tartışması: Özel internet ağı bağlattılar!

Associated Press ajansının iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde Pentagon'da yaşananlar hakkında yeni iddialara yer verildi.



İddiaya göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un kablosuz ağıt yerine kendi bilgisayarı için internet ağı bağlanmasını talep etti.



Bu ağın Pentagon'un güvenlik filtrelerini es geçtiği ve Hegseth'in güvenli olmayan internet ağına mesajlaşma uygulaması Signal'i kullanmak için bağlandığı iddia edildi.



Yetkililer, internet ağının hacklenmeye ve takip edilmeye karşı savunmasız olabileceğini vurguladı.



