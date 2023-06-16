Pentagon'da sızıntı skandalı

Masaçusets federal mahkemesi Texiera'nın "Ulusal güvenlik bilgilerini kasıtlı olarak yayma" suçuyla yargılanmasına karar verdi. Eski havacı, 60 yıl hapis ve bir buçuk milyon dolar para cezası alabilir.



Nisan ayında tutuklanan Texiera, Pentagon'a ait gizli belgeler ve haritaları, oyuncular arasında popüler bir sosyal medya platformu olan Discord’da paylaşmakla suçlanıyor.



Texiera'nın kasım ayındaki sosyal medya mesajında "Zayıfları temizlemek için bir ton insan öldürmek istediğini" söylediği, internette toplu katliamları araştırdığı ve tüfek almaya hazırlandığı da savcılık belgeleri arasında yer aldı.