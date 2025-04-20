Pentagon’da sızıntı soruşturması: Görevden uzaklaştırılan 3 isimden tepki

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Darin Selnick ve Bakan Yardımcısı Steve Feinberg’in özel kalemi Colin Carroll, ortak bir açıklama yaparak bakanlıktaki “bilgi sızdırma” soruşturmasıyla bağlantılı olarak görevden uzaklaştırılmalarına dair değerlendirmede bulundu.



Caldwell’in X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı’ndaki (Pentagon) hizmetlerimizin sona erdirilme şekli karşısında son derece hayal kırıklığı içindeyiz” denildi. Açıklamada “ismi verilmeyen Pentagon yetkililerinin temelsiz saldırılar ile” söz konusu üç ismin “karakterini karaladığı” iddia edildi.



“GERÇEK BİR SORUŞTURMA OLUP OLMADIĞI DAHİ SÖYLENMEDİ”



Caldwell ve beraberindeki iki isim, “kendilerine halen ne ile ilgili soruşturulduklarının, ortada hâlâ aktif bir soruşturma olup olmadığının ya da gerçek bir sızıntı soruşturması olup olmadığının söylenmediğini” ileri sürdü.



Bu hafta basına yansıyan haberlerde, Caldwell’in salı günü idari izne çıkarılarak Pentagon binasından çıkarıldığı belirtilmişti. Reuters’a konuşan ABD'li bir yetkili, bunun Pentagon’da sızıntı iddiasıyla yapılan iç soruşturmada kendisinin isminin tespit edilmesinin ardından yaşandığını anlatmıştı.



Caldwell, Selnick ve Carroll, açıklamalarında herhangi hassas ya da gizli bir bilgiyi sızdırmadıklarını belirterek, “Bilgi güvenliğinin önemini anlıyor ve her gün bunu korumak için çalışıyoruz” dedi.



“TASFİYE” İDDİASI



Soruşturma ve görevden uzaklaştırma haberlerinin basına yansımasının ardından CNN'e konuşan Pentagon kaynakları, Carroll ile ilgili durumun son zamanlarda Pentagon'dan sızan haberlerle bağlantılı olarak Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper ile yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olduğunu belirterek bunu "yönetimle anlaşmazlık yaşayan kişilerin tasfiyesi" olarak nitelemişti.



Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı soruşturma yapılacağını duyurmuş, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesinin" de kullanılacağını kaydetmişti. Kasper, ayrıca yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını bildirmişti. Üç isim, bu süreçte görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

