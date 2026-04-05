Pentagon'da tasfiye krizi
05.04.2026 02:46
Pentagon İran'la süren savaşa odaklanmışken Savaş Bakanı Pete Hegseth bir yandan da orduyu yeniden şekillendiriyor. Hegseth'in Irak, Afganistan ve diğer büyük operasyonlarda görev yapmış birçok deneyimli komutanı tasfiye ettiği belirtiliyor.
ABD Savaş Bakanlığı Pentagon, tartışmalar eşliğinde kapsamlı bir tasfiye sürecinden geçiyor.
Amerikan basınına göre Savaş Bakanı Pete Hegseth 'in göreve başlamasından bu yana çok sayıda üst düzey komutan görevden alındı ya da zorunlu emekliliğe sevk edildi. Bazı subayların ise ırk, cinsiyet ve siyasi geçmişleri nedeniyle terfilerinin engellendiği belirtiliyor.
Hatta Hegseth'in de görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden endişe duyduğu öne sürülüyor.
ORDUDA ÇEŞİTLİLİĞİ HEDEF ALDI
Amerikan yayın kuruluşu NBC News; Pentagon'daki tasfiyeleri, konu hakkında bilgi sahibi 9 ABD'li yetkiliye dayandırdı. İddiaya göre Hegseth, ABD ordusunda görev yapan 10'dan fazla üst düzey subayın terfi etmesini engellemek veya geciktirmek için adımlar attı.
Hegseth'in Pentagon'daki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarını da hedef aldığı belirtildi.
Bu iddia, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un emekliye ayrılma nedeni olarak da gösteriliyor. George'un bundan kısa süre önce bazı subayların terfilerinin engellendiğine ilişkin iddiaları konuşmak üzere Hegseth ile görüşmek istediği ancak Savunma Bakanı'nın görüşmeyi ve kararlarını tartışmayı reddettiği öne sürüldü.
Eski Ulusal Muhafız binbaşısı olan ve Fox News sunuculuğundan bakanlık görevine gelen Hegseth, Senato'dan kıl payı onay alabilmişti.
KENDİ GELECEĞİNDEN DE ENDİŞELİ
Subayların terfi ettirilmeme gerekçelerinin Biden döneminde yürürlüğe konulan Covid-19 aşıları ve askerler için maske zorunluluğuna destek vermeleri olduğu da iddialar arasında.
New York Post gazetesi ise Savaş Bakanı Pete Hegseth'in kendisiyle ilgili endişeleri olduğunu iddia etti.
Gazeteye göre Hegseth, Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll ile anlaşmazlık yaşadı. Ancak Beyaz Saray tarafından kendisine Driscoll'u "şimdilik kovamayacağı" söylendi.
ONA YAKIN HERKESİ HEDEF ALDI
Hegseth'in kendisinin yerine en güçlü aday olarak Driscoll'u gördüğü, bu nedenle de Driscoll'a yakın olduğunu düşündüğü herkesi hedef aldığı öne sürülüyor.
Haberde Dan Driscoll'un ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakınlığına da dikkat çekildi.