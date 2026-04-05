Pentagon'da tasfiye krizi

ABD Savaş Bakanlığı Pentagon, tartışmalar eşliğinde kapsamlı bir tasfiye sürecinden geçiyor.

Amerikan basınına göre Savaş Bakanı Pete Hegseth 'in göreve başlamasından bu yana çok sayıda üst düzey komutan görevden alındı ya da zorunlu emekliliğe sevk edildi. Bazı subayların ise ırk, cinsiyet ve siyasi geçmişleri nedeniyle terfilerinin engellendiği belirtiliyor.

Hatta Hegseth'in de görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden endişe duyduğu öne sürülüyor.

ORDUDA ÇEŞİTLİLİĞİ HEDEF ALDI

Amerikan yayın kuruluşu NBC News; Pentagon'daki tasfiyeleri, konu hakkında bilgi sahibi 9 ABD'li yetkiliye dayandırdı. İddiaya göre Hegseth, ABD ordusunda görev yapan 10'dan fazla üst düzey subayın terfi etmesini engellemek veya geciktirmek için adımlar attı.

Hegseth'in Pentagon'daki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarını da hedef aldığı belirtildi.

Bu iddia, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un emekliye ayrılma nedeni olarak da gösteriliyor. George'un bundan kısa süre önce bazı subayların terfilerinin engellendiğine ilişkin iddiaları konuşmak üzere Hegseth ile görüşmek istediği ancak Savunma Bakanı'nın görüşmeyi ve kararlarını tartışmayı reddettiği öne sürüldü.