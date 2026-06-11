Pentagon'da tehlikeli madde alarmı
11.06.2026 18:14
Son Güncelleme: 11.06.2026 18:58
Anadolu Ajansı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) tehlikeli madde alarmı verildi. Bazı katlar tahliye edildi.
ABD medyasından CNN, Pentagon'da tehlikeli madde alarmı verildiğini duyurdu.
Tehlikeli maddeye müdahale ekipleri Pentagon'a giderken, bazı katların tahliye edildiği öğrenildi.
Bölge itfaiyesi de olay yerine ulaştı. Pentagonda yangın olmadığı, tehlikeli maddeye müdahale edildiği belirtildi.
Zararlı madde olayının yanlış alarm olduğu açıklandı.