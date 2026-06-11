ABD medyasından CNN, Pentagon 'da tehlikeli madde alarmı verildiğini duyurdu.

Tehlikeli maddeye müdahale ekipleri Pentagon'a giderken, bazı katların tahliye edildiği öğrenildi.

Bölge itfaiyesi de olay yerine ulaştı. Pentagonda yangın olmadığı, tehlikeli maddeye müdahale edildiği belirtildi.

Zararlı madde olayının yanlış alarm olduğu açıklandı.