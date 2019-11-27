Pentagon'da "Trump istifaları yaşanabilir" iddiası

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile Başkan Donald Trump arasında bazı konularda uyumsuzluk yaşandığı ve bunun ordu içerisinde üst düzey yetkilileri rahatsız ettiği belirtiliyor. Bu yüzden pek çok ismin istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş suçu ile yargılanan ve ABD donanmasına bağlı olarak Irak'ta görev yaptığı sırada savaş kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunan Edward Gallagher'in rütbe ve nişanlarının alınmamasına karar vermesi, Beyaz Saray ile Pentagon'un arasını açtı.

ABD medyasına açıklama yapan Pentagon yetlilileri, Trump'ın son dönemdeki bazı kararlarından üst düzey isimlerin rahatsız olduğunu ve istifa etmeyi düşündükleri belirtildi.

Yetkililer, ordunun Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararından da oldukça rahatsız olduğunu öne sürdü.

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