ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımladı.



ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Patrick Ryder ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pentagon sözcüsü, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." diye konuştu.



ABD'nin Suudi Arabistan'a inceleme konusunda yardım sağladığını belirten Hoffman, "Orada tam olarak ne olduğuna dair değerlendirmesini yapması için Suudi Arabistan ile çalışıyoruz. Orada değerlendirme ekibimiz var ama Suudi Arabistan'ın saldırının tam olarak nereden geldiğini ve nihai sorumluları ilan etmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



ABD'nin askeri olarak bir yanıt verme konusunda karara varıp varmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hoffman, Savunma Bakanlığının işinin her zaman başkana askeri seçenekler sunmak olduğunu ancak şu aşamada İran’a yönelik askeri harekat için herhangi bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.



Hoffman, "Öncelikle değerlendirmenin tamamlanması ve bunun sonucunun birine işaret etmesi gerekiyor. Bu henüz olmadı. Bu konuda temkinliyiz ve Suudilerin nihai değerlendirmelerini tamamlayıp kendi sonuçlarını ilan etmelerini bekleyeceğiz." diye konuştu.



Aramco tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayan Hoffman, saldırının bölgedeki gerginliği hiç olmadığı kadar tırmandırdığına dikkati çekti.



Hoffman, "Saldırı, çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.



Albay Ryder da ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) hem saldırıya ilişkin hem de gelecekte bu tür saldırıların önüne geçmek adına Suudi Arabistan ile görüşmeler yaptığını belirtti.



Genelkurmay sözcüsü, bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini ifade ederek, detaylara girmedi.



Ryder, ABD'nin Suudi Arabistan'a sattığı hava savunma sistemlerinin Aramco saldırısını engelleyemediğine ve ABD'nin Amerikan askerlerinin bölgede nasıl koruyacağına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:



"Suudilerle, uzun süreli ortaklığımız kapsamında gelecekteki saldırıları engellemek konusunda çalışacağız. Açıkçası daha önce güney sınırlarının savunması konusunda oldukça yardımcı olmuştuk. Bu noktada Suudiler Husi saldırılarının yoğun olduğu güneyde füze ve drone saldırılarına karşı etkili olmuşlardı ancak dediğim gibi ülkenin kuzeyinde de neler yapacağımız konusunda Suudilerle görüşüyoruz."

