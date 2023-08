Pentagon'dan askeri akademilerde artan cinsel istismar vakalarına karşı reform çağrısı

Pentagon'un yayımladığı raporda, askeri akademilerde yaşanan cinsel istismar ve taciz olaylarındaki artış ele alındı.



Raporda, vakaların önüne geçilebilmesi adına öğrenci liderlerinin eğitilmesi dahil pek çok öneriyi içeren kapsamlı reformlar yapılması gerektiği vurgulandı.



Askeri okul öğrencilerinin maruz kaldığı sorunların nedenlerinin ortaya konduğu raporda, öğrencilerin müfredat kapsamında öğrendikleri ile hocalarından gördükleri arasındaki çelişkiye de yer verildi.



Öğrencilerin stres, suistimal ve benzeri diğer gündelik sorunları hakkında genellikle okul dışında konuştuklarına değinilen raporda, bu sorunların derslerde de ele alınması önerisi yapıldı.



Raporda, Hava Kuvvetleri Akademisi'ne yeni giren öğrencilerin kötü muamele ve zorbalığa maruz kaldığı da aktarıldı.



Pentagon üst düzey yetkilisi Elizabeth Foster, askeri akademilerin güçlü bir programa sahip olmasına karşın okullardaki sağlıklı olmayan yönetim biçimlerinin bu programların etkisini azalttığını söyledi.



2021-2022 DÖNEMİNDE HER 5 KIZ ÖĞRENCİDEN BİRİ CİNSEL TACİZE UĞRAMIŞTI



Pentagon martta, 2021-2022 eğitim döneminde hava, kara ve deniz harp okullarında cinsel taciz vakalarına dair yaptığı anketi rapor haline getirmişti.



Söz konusu raporda, askeri okullardaki her 5 kız öğrenciden birinin cinsel taciz mağduru olduğu ve saldırıların bir önceki eğitim yılına göre yüzde 18 arttığı ortaya konulmuştu.



Askeri öğrencilerin, isimlerini yazmadan katıldığı anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, tacizden tecavüze kadar "cinsel saldırının her türünde" artış görüldüğüne ve tüm bu saldırılarda "alkolün" en büyük sebep olduğuna işaret edilmişti.



İstismar vakalarındaki artış nedeniyle Savunma Bakanı Lloyd Austin, sorunları araştırmak ve çözümleri belirlemek için Maryland'deki ABD Donanma Akademisi, Colorado'daki Hava Kuvvetleri Akademisi ve New York, West Point'teki ABD Askeri Akademisi'nde yerinde incelemeler yapılması talimatı vermişti.



Askeri akademilerin "cinsel saldırı ve tacizi durdurmak için yapması gereken çok şey olduğunu" kabul eden Austin, saldırı ve tacizdeki artışın "rahatsız edici ve kabul edilemez olduğunu" ifade etmişti.