Pentagon'dan Çin balonu selfiesi

Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, uçuşların "istihbarat toplama operasyonlarını yürütebildiğini" ortaya çıkardığını söyledi.



OCAK SONUNDA FARKEDİLDİ



Yetkililer balonu 28 Ocak'ta Alaska hava sahasına girdiğinde keşfetti.



ABD ve Kanada arasında ortak bir operasyon olan Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'na (NORAD) ait savaş uçakları yabancı cismi teşhis etti. NORAD balonu hemen düşürmedi.



Yetkililer, balonu karadan vuramayacaklarını, çünkü balonun büyüklüğü ve muhtemelen enkaz alanının yerdeki siviller için bir tehdit oluşturduğunu açıkladılar.



Bir savunma yetkilisi, bu ayın başlarında ABD'li milletvekillerine balonun Özgürlük Anıtı kadar uzun olduğunu ve "jet uçağı boyutunda bir yüke" sahip olduğunu söyledi.

BALON DÜŞÜRÜLDÜ



Pentagon'un paylaştığı selfie, uçağın 4 Şubat'ta Güney Karolina kıyılarında düşürülmesinden bir gün önce çekildi. Fotoğrafın Pentagon içinde "efsanevi statü kazandığı" bildirildi.



Balonun havada 18 bin 200 metre yükseklikte süzüldüğü söylendi.



Hava Kuvvetlerine göre U-2 uçakları rutin olarak 21 bin metrenin (70 bin feet) üzerindeki irtifalarda uçuyor.



Dragon Lady lakaplı tek kişilik keşif ve gözetleme uçağı daha önce CIA tarafından uçurulmuştu. Bu uçağı kullanan pilotlar, astronotların giydiklerine benzer tam basınçlı giysiler giyiyor.



Balonun Atlantik Okyanusu'na dağılmış kalıntıları için yapılan kurtarma çalışmaları geçtiğimiz geçen hafta sona erdi.



Pentagon'un basın sekreter yardımcısı Sabrina Singh, yükü de dahil olmak üzere enkaz parçalarının kurtarıldığını ve incelendiğini söyledi.