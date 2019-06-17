ABD-Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı gerilimi hakkında Pentagon'un silah alımlarından sorumlu en üst düzey ismi Ellen Lord bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmezse ABD silah endüstrisine parça üreten Türk firmalara da yaptırım uygulayacağız” denildi.

Lord, "Türkiye S-400’leri aldığı taktirde sadece F-35 parçalarını almaktan vazgeçmeyeceğiz, aynı zamanda ABD silah endüstrisine parça üreten Türk firmalarına da CAATSA kapsamında yaptırım uygulayacağız” dedi. Bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığını vurgulayan Lord, karar verildiği taktirde Türk endüstrisinin ciddi şekilde zarar göreceğini ifade etti.



Lord bu tarz bir gelişmeyi istemediklerini de sözlerine ekledi.