ABD'den Güney Kore iddiasına yalanlama: Asker sayısının azaltılacağı doğru değil

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Güney Kore’de konuşlu 28 bin 500 ABD askerinin yaklaşık 4 bin 500’ünü bölgeden çekeceğine dair haberlere ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore’de konuşlu ABD askerlerinin sayısının azaltılacağına dair haberlerin "doğru olmadığı" belirtilerek "ABD, Güney Kore’nin savunmasına sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürmektedir" denildi.

ABD yönetiminin 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleriyle göreve gelecek yeni Güney Kore hükümeti ile işbirliğine hazır olduğu vurgulanan açıklamada, "Sarsılmaz ittifakımızı korumak ve güçlendirmek için göreve gelecek hükümet yetkilileriyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GÜNEY KORE: PENTAGON İLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPILMADI



ABD basınında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin Güney Kore’de konuşlu 28 bin 500 ABD askerinin 4 bin 500’ünü, yani yaklaşık yüzde 16’sını bölgeden çekip Guam dahil Hint-Pasifik'in diğer bölgelerine konuşlandırmayı planladığı iddia edilmişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddia hakkında Pentagon ile herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtilerek, "Güney Kore-ABD ittifakının temel gücü olan ABD Kore Kuvvetleri (USFK), ordumuzla birlikte sağlam bir ortak savunma duruşu sergileyerek Kuzey Kore'nin işgal ve provokasyonlarını caydırmış, Kore Yarımadası'nda ve bölgede barış ve istikrara katkıda bulunmuştur. Bu yönde ilerlemek için ABD tarafıyla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" denilmişti.

