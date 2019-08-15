Pentagon sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirtti.
Robertson, "Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte ortak koordinasyon merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz" dedi.
Pentagon sözcüsü Sean Robertson, "ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile ABD arasında geçen hafta üzerinde uzlaşıldığı açıklanan mutabakat uyarınca Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması çalışmalarına başlandı.
Güvenli bölgenin uzunluğu ve derinliği konusunda ise belirsizlik sürüyor. Güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte kurulacağı konusunda görüş ayrılıklarının aşılamadığı belirtiliyor.
Pentagon'dan güvenli bölge açıklaması
NTV HaberDünya
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge mutabakatının aşamalı olarak hayata geçirileceğini, bazı adımların hızla atılması için hazırlıklar yapıldığını açıkladı.
Pentagon sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirtti.