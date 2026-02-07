Pentagon'dan Harvard kararı. Askeri eğitim programları sona eriyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Harvard Üniversitesi ile yürütülen askeri eğitim, burs ve sertifika programlarının tamamının sonlandırılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, kararın 2026–2027 akademik yılından itibaren uygulanacağı, halihazırda derslere devam eden askeri personelin ise eğitimlerini tamamlayabileceği belirtildi.

“EN İYİ SUBAYLARIMIZI HARVARD'A GÖNDERİYORDUK”

Savunma Bakanı Pete Hegseth, kararın gerekçesini sert ifadelerle savundu. Açıklamasında, “Uzun süredir en iyi subaylarımızı Harvard’a gönderiyorduk. Ancak çok sayıda subay, savaş gücümüzü artırmayan küreselci ve radikal ideolojilerle geri döndü.” dedi.

Hegseth, X’te yaptığı ayrı bir paylaşımda Savunma Bakanlığı için tercih ettiği yeni ifadeyi kullanarak, “Harvard woke, Savaş Bakanlığı değil.” ifadelerini kullandı.

Woke, kısaca toplumsal adalet konularına duyarlı ve bilinçli olma anlamına gelir. Özellikle muhafazakar çevreler tarafından “aşırı kimlik siyaseti yapan” anlamında eleştirel bir etiket olarak kullanılır.

KÖKLÜ ÜNİVERSİTELER MERCEK ALTINDA

Pentagon, Harvard’la bağların koparılmasının ardından Ivy League (Sarmaşık Ligi) üniversiteleriyle yürütülen askeri eğitim ve öğretim programlarının tamamının gözden geçirileceğini duyurdu.

Hegseth, amaçlarının bu kurumların, kamu üniversiteleri ve ordunun kendi lisansüstü programlarıyla kıyaslandığında “maliyet etkin ve stratejik bir eğitim” sunup sunmadığını değerlendirmek olduğunu söyledi.

HEGSETH DE BİR HARVARD MEZUNU

Hegseth’in kendisi de Ivy League mezunu. Savunma Bakanı, Princeton ve Harvard’dan mezun olmuştu. Eski Fox News sunucusu olan Hegseth’in, Harvard’ı “sol eğilimli politikalar” nedeniyle daha önce de sert biçimde eleştirdiği biliniyor.

TRUMP YÖNETİMİ-HARVARD GERİLİMİ TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümet ile Harvard arasındaki uzlaşma görüşmelerine ilişkin New York Times haberinin ardından üniversiteden 1 milyar dolar tazminat talep edeceklerini söyledi.

Trump yönetimi yetkilileri, Harvard ve diğer üniversiteleri, Filistin yanlısı protestolar sırasında Yahudi öğrencileri yeterince korumamakla suçluyor. Bu kapsamda hukuki başvurular yapıldığı ve üniversitelerden yüksek tutarlı ödemeler talep edildiği belirtiliyor.

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK ENDİŞESİ

Yönetimin üniversiteler üzerindeki baskısı, Harvard’ın eski başkanının da aralarında bulunduğu bazı akademisyenlerin akademik özgürlük konusunda uyarılarda bulunmasına yol açtı.

Trump yönetimi daha önce Harvard’a sağlanan 2,6 milyar doları aşkın fonun kesilmesini gündeme getirmiş, ayrıca öğrenci nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan uluslararası öğrencilerin ülkeye girişini engellemeye yönelik adımlar atmıştı.