Pentagon'dan Mazlum Abdi açıklaması

ABD askerlerinin, YPG/PKK terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'ye Kuzey Irak’ta eşlik etmesi Pentagon sözcüsüne soruldu. Sözcü, buna gerekçe olarak DAEŞ ile mücadeleyi gösterdi.

Pentagon'dan Mazlum Abdi açıklaması

Açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptı.

Günlük basın toplantısında Ryder'a, "terör örgütü YPG/ elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e Kuzey 'ta üç ABD askerinin neden eşlik ettiği" sorusu yöneltildi.

Sözcü, askerlerin DAEŞ ile mücadele kapsamında orada olduğunu söyledi.

Sözcü; Irak’ın Süleymaniye kentinde, 7 Nisan'da ABD askerlerinin de bulunduğu seyir halindeki bir konvoya ateş açıldığını hatırlattı. Mühimmatın konvoyun yaklaşık 100 metre yakınına düştüğünü ancak herhangi bir kayıp verilmediğini aktardı.

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