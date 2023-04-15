Pentagon'dan Mazlum Abdi açıklaması

Açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptı.



Günlük basın toplantısında Ryder'a, "terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e Kuzey Irak'ta üç ABD askerinin neden eşlik ettiği" sorusu yöneltildi.



Sözcü, askerlerin DAEŞ ile mücadele kapsamında orada olduğunu söyledi.



Sözcü; Irak’ın Süleymaniye kentinde, 7 Nisan'da ABD askerlerinin de bulunduğu seyir halindeki bir konvoya ateş açıldığını hatırlattı. Mühimmatın konvoyun yaklaşık 100 metre yakınına düştüğünü ancak herhangi bir kayıp verilmediğini aktardı.

