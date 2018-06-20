ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a ait açıklamayı Irak ve Suriye’de DAEŞ'e karşı yürütülen doğal kararlılık operasyonu sözcüsü albay Sean Ryan yaptı.
ABD'li sözcü Sean Ryan, Türkiye ve ABD’nin Münbiç çevresinde başlattıkları devriyelerin birbirinden bağımsız yürütüldüğünü belirtti.
Ryan, “Türk askerlerinin Münbiç’in içine girmeyeceğini size söyleyebilirim” dedi.
Pentagon'dan Münbiç'teki Türk askeriyle ilgili açıklama
NTV HaberDünya
ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir askeri yetkili, Suriye'nin Münbiç kentinin dışında devriye görevine başlayan Türk askerlerinin Münbiç'in içine girmeyeceğini belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a ait açıklamayı Irak ve Suriye’de DAEŞ'e karşı yürütülen doğal kararlılık operasyonu sözcüsü albay Sean Ryan yaptı.