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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a ait açıklamayı Irak ve Suriye’de DAEŞ'e karşı yürütülen doğal kararlılık operasyonu sözcüsü albay Sean Ryan yaptı.

ABD'li sözcü Sean Ryan, Türkiye ve ABD’nin Münbiç çevresinde başlattıkları devriyelerin birbirinden bağımsız yürütüldüğünü belirtti.

Ryan, “Türk askerlerinin Münbiç’in içine girmeyeceğini size söyleyebilirim” dedi.