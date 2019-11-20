Pentagon'dan Suriye ve DAEŞ raporu

Pentagon'un 116 sayfalık raporu, 1 Temmuz ile 25 Ekim arasında Suriye ve Irak'ta yaşananları ele alıyor.

Raporda "DAEŞ, Türkiye'nin operasyonunu ve ardından Amerikan askerlerinin çekilmesini, Suriye'deki kabiliyetleri ile kaynaklarını yeniden yapılandırmak ve ülke dışında saldırı düzenleme kapasitesini güçlendirmek için kullandı" ifadeleri yer aldı.

Rapor DAEŞ'in hala Batı'yi hedef alma imkanına sahip olduğunu vurguladı. DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ölümünün örgüte vurulan büyük bir darbe olduğu ancak bunun DAEŞ tehdidine son vermeyeceği değerlendirmesi yapıldı.

