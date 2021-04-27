Pentagon'dan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı 27.04.2021 - 00:17 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 00:18

Pentagon'dan Türkiye açıklaması

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, Biden'ın açıklamasının sonucu olarak Suriye'deki faaliyetlerinde de herhangi bir değişim olmayacağını ve bu ülkedeki az sayıda askerin amacının DAEŞ ile mücadele olduğunu söyledi.

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME PLANI

ABD'nin çekilme planları yaparken Afgan ordusunun uçaklarının bakımı gibi teknik ihtiyaçlarını da değerlendirdiğini belirten Kirby, ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin revize edilmiş çekilme planını bir hafta içinde Savunma Bakanı Lloyd Austin'e sunacağını bildirdi.

Diğer taraftan Kirby, Afgan ordusunun bakım gibi teknik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına yönelik henüz verilmiş bir karar olmadığını kaydetti.

Kirby, Eisenhower uçak gemisinin yanı sıra 2 B-52 uçağının bölgeye gönderildiğini, 2 B-52 uçağının ise gönderileceğini ifade etti.

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