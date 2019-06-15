Pentagon uluslararası politikalardan sorumlu sözcüsü Eric Pahon'dan Türkiye açıklaması geldi.



ABD merkezli Arapça yayın yapan el Hurra kanalına konuşan Pahon, Rusya'nın S-400 anlaşması üzerinden yaşanan bölünmeden istifade ederek Washington ile Ankara arasındaki "derin ilişkiyi" bozmaya çalıştığını söyledi.



Pahon, "Rusya için en büyük hediye NATO ittifakında bölünmeler yaratmak ancak böyle bir şey olmayacak, Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek" dedi.



Pentagon sözcülerinden Yarbay Mike Andrews de Türkiye ile ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini, ABD’nin stratejik ortağı olan Türkiye ile ilişkilerine çok değer verdiğini söylemişti.