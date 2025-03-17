Pentagon'dan Yemen açıklaması: Ölümcül güç kullanacağız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki İran destekli Husi güçlerine düzenlediği saldırılara ilişkin "Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, ﻿​Washington'un Yemen'de bir "rejim değişikliği hedeflemediği" belirtildi.



Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Ortak Operasyonlar Direktörü Korgeneral Alex Grynkewich, Yemen'deki ilk saldırı dalgasının eğitim tesisleri ve kıdemli Husi drone uzmanları da dahil olmak üzere 30'dan fazla tesisi hedef aldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.



Dünden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 53'e yükselirken, çok sayıda kişi de yaralandı. ﻿​﻿​﻿​