Pentagon’dan yeni değerlendirme: “İran’ın nükleer programı 1-2 yıl geriletildi”

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların yarattığı hasar tartışılmaya devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) duruma ilişkin yeni bir değerlendirme paylaştı. Daha önce basına yansıyan ve İran’ın nükleer programının sadece birkaç ay geriletildiğini ifade eden raporun aksine, bu sefer söz konusu programın 1-2 yıl geriletildiği ifade edildi.



ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İran’ın nükleer programının yok edildiğini savunarak ABD basınına sızdırılan Pentagon raporuna tepki göstermişti.



“MUHTEMELEN 2 YILA DAHA YAKIN”



Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, dün basın mensuplarına verdiği brifingde, resmi tahminin “muhtemelen 2 yıla daha yakın olduğunu” belirtti. Parnell, değerlendirmesini destekleyen herhangi bir kanıt sunmadı.



Parnell, “Programlarını 1 ile 2 yıl kadar gerilettik; en azından (Savunma) Bakanlığı içinde yapılan istihbarat değerlendirmesi bu yönde” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Pentagon Sözcüsü, şu ana kadar gördükleri tüm istihbaratın kendilerini İran’ın hedef alınan tesislerinin “tamamen yok edildiğine” kendilerini inandırdığını söyledi.



GROSSİ “BİRKAÇ AY” DEMİŞTİ



İran’ın 12 günlük İsrail-İran savaşında sağlanan ateşkesin ardından işbirliğini askıya aldığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, haftasonu yaptığı açıklamada, İran’ın “birkaç ay içinde zenginleştirilmiş uranyum üretebileceğini” söylemişti. Bu da ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının iddia ettiği kadar etkili olmamış olabileceği şüphelerini güçlendirmişti.



Bazı uzmanlara göre de İran ABD’nin sığınak delici bombalarla saldırdığı, çok büyük bir bölümü yerin altında olan Fordo nükleer tesisindeki zenginleştirilmiş uranyumu saldırılardan önce buradan çıkarmış olabilir.



Bakan Hegseth ise bu iddiaların üzerine yaptığı açıklamada, İran’ın uranyumu ABD saldırılarından korumak için başka bir yere taşıdığına işaret eden istihbarattan haberinin olmadığını belirtmişti.



Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, salı günü ABD basınına verdiği demeçte, İran’ın saldırılarının Fordo’ya çok ciddi hasar verdiğini kaydetmişti.