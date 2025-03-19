Pentagon küçülmeye gidiyor: 50 bin kişi işten çıkarılacak

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), sivil iş gücünü, büyük ölçüde gönüllülük esasına dayalı olarak, yaklaşık 50 bin ila 60 bin kişi azaltmayı planladığı bildirildi.



ABC News, kıdemli bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, yüksek görünen sayının işgücünde yalnızca yüzde 5 veya 8'lik bir azalma anlamına geldiğini aktardı.



Kararın kaynakların doğru yönlere tahsisini sağlamak amacıyla alındığı belirtiliyor.



Bu toplu işten çıkarma kapsamında görevine son verilecek kişiler ise, bir veya iki yıldan az hizmeti olan deneme süresindeki çalışanlar ve eylül sonuna kadar tam maaşla istifa etme teklifini kabul edenler olarak aktarılıyor.



Haberde ayrıca bu süre zarfında yeni işe alım yapılmayacağı da vurgulanıyor.

