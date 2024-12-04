Pentagon'un başına kim geçecek? Masadaki isimler
ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olan muhtemel kabinesinde Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği Pete Hegseth'in yerine, Florida Valisi Ron DeSantis'i düşündüğü iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon'un da çocukların cinsel istismarına "bilerek izin verdiği" iddia edilmişti. Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz de cinsel taciz iddiaları nedeniyle adaylıktan çekilmişti.
Wall Street Journal Gazetesi'nin haberine göre, Fox News sunucusu Pete Hegseth, hakkındaki cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.
TRUMP'A KARŞI YARIŞMIŞTI
Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın, Hegseth'e yönelik eleştiriler ve suçlamaların ardından, kabine adaylarında değişikliğe giderek Savunma Bakanı adaylığına Florida Valisi Ron DeSantis'i aday göstermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.
Florida Valisi DeSantis, Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylığı için yapılan ön seçimlerde Trump'a karşı yarışmıştı.
HEGSETH HAKKINDAKİ CİNSEL TACİZ İDDİALARI
Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle eleştiriliyor.
Hegseth, hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez kasım ayında gündeme gelmiş, Trump'ın Savunma Bakanı adayı iddiayı yalanlayarak söz konusu olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunmuştu.
"TÜM MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRÜN"
Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de Fox News yapımcısı mevcut eşinden de çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti.
ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009'da "sadakatsizlik" nedeniyle sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.
Hegseth'in ayrıca, 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırdığı iddia edilmişti.
ART ARDA GELEN AĞIR SUÇLAMALAR
Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Eğitim Bakanlığı’na aday gösterdiği Linda McMahon'un da çocukların cinsel istismarına "bilerek izin verdiği" iddia edilmişti.
Trump'ın Adalet Bakanlığı için ilk adayı olan Matt Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.
Suçlamaların ardından Gaetz, adaylıktan çekilmişti. Trump, Adalet Bakanlığına eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurmuştu.
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