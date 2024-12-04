Pentagon'un başına kim geçecek? Masadaki isimler

"TÜM MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRÜN"



Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de Fox News yapımcısı mevcut eşinden de çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti.



ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009'da "sadakatsizlik" nedeniyle sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.



Hegseth'in ayrıca, 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırdığı iddia edilmişti.



ART ARDA GELEN AĞIR SUÇLAMALAR



Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Eğitim Bakanlığı’na aday gösterdiği Linda McMahon'un da çocukların cinsel istismarına "bilerek izin verdiği" iddia edilmişti.



Trump'ın Adalet Bakanlığı için ilk adayı olan Matt Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.



Suçlamaların ardından Gaetz, adaylıktan çekilmişti. Trump, Adalet Bakanlığına eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurmuştu.