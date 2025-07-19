Pentagon’un şifresi Çin’in elinde mi? Microsoft skandalı ABD’yi karıştırdı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'li bilişim devi Microsoft'un, bakanlıktaki bilgisayar sistemlerine teknik destek için Çinli mühendislerden yardım alması konusunun araştırılacağını söyledi.



Hegseth X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin de dahil olmak üzere yabancı ülkelerden hiçbir mühendisin Savunma Bakanlığı sistemlerine erişilmesine izin verilmemeli" dedi.



Microsoft Sözcüsü Frank Shaw ise X iddialara yanıt verdi.



Konuya ilişkin endişelerin ardından Microsoft'un değişikliğe gittiğini belirten Shaw, teknik destek için Çin merkezli mühendislerden artık yardım alınmayacağını kaydetti. Shaw, "ABD hükümetine mümkün olan en güvenli hizmetleri sunmaya kararlıyız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



ProPublica adlı bağımsız araştırmacı gazetecilik organizasyonu, hafta içinde, Microsoft'un, Savunma Bakanlığındaki bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım aldığını iddia etmişti.



ABD'li personelin bu süreci yeteri kadar denetlemediği öne sürülen haberde, ülkenin en hassas verilerinin savunmasız bırakıldığı belirtilmişti.



ABD'nin Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ise söz konusu iddiaya tepki göstererek Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama talep etmişti.