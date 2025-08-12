Perplexity’den Google Chrome için 34,5 milyar dolarlık teklif

Google’ın satma planı olmamasına rağmen yapılan bu “beklenmedik” teklif, ABD’de devam eden tekel davasının ve Chrome’un zorunlu satışı ihtimalinin yarattığı belirsizlikten yararlanma girişimi olarak değerlendiriliyor.



Üç yıl önce kurulan ve Nvidia ile SoftBank gibi yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar dolar fon toplayan Perplexity, son olarak 14 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Şirket, teklifi finanse etmek için birkaç fondan tam destek aldığını açıkladı ancak isim vermedi.



Chrome ise, dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip ve Google’ın arama pazarındaki gücünün temel unsurlarından biri.



Perplexity, tarayıcıyı satın alırsa kodunu açık kaynak bırakmayı, iki yıl içinde 3 milyar dolar yatırım yapmayı ve varsayılan arama motorunu değiştirmemeyi taahhüt ediyor.

ANALİSTLERE GÖRE SATIŞ İHTİMALİ DÜŞÜK

Analistler, Google’ın Chrome’u satma olasılığının düşük olduğunu ve böyle bir zorunluluğa karşı uzun bir hukuki mücadele yürüteceğini öngörüyor. ABD’de federal yargıç Amit Mehta’nın Google’ın tekel davasında alacağı “çözüm” kararının bu ay içinde açıklanması bekleniyor.



Rival arama motoru DuckDuckGo’nun CEO’su Gabriel Weinberg ise, Chrome’un zorunlu satışı halinde değerinin en az 50 milyar dolar olabileceğini savunuyor.