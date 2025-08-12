Perseid'in zirve gecesi: Saatte 150 meteor yağmur gibi yağacak

Gökyüzü meraklıları için yılın en etkileyici doğa olaylarından biri bu gece gerçekleşecek.

12 Ağustos salı akşamı, Perseid Meteor Yağmuru en yoğun ve parlak dönemine girerek benzersiz bir gözlem fırsatı sunacak.

Yılın bu en büyük gökyüzü şöleninde, saatte yaklaşık 150 meteorun gökyüzünü aydınlatması bekleniyor. En yoğun dönem bu gece olsa da, Perseid Meteor Yağmuru 24 Ağustos’a kadar izlenebilecek.

EN İYİ GÖZLEM İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin öncelikle yapay ışıklardan uzak bir noktaya gitmesini tavsiye ediyor. Yaz aylarında havanın kararması geç saatleri bulabileceğinden, en iyi görüntü için gece yarısına kadar beklemek öneriliyor.

Kraliyet Greenwich Gözlemevi’nden Kıdemli Astronom Dr. Edward Bloomer, “Mutlaka karanlık bir yere gidin ve gözlerinizin karanlığa alışmasına izin verin. Bu fiziksel bir süreçtir ve biraz zaman alır. Telefonunuzu kenara bırakın, rahatlayın ve sabırlı olun” dedi.

Gözler karanlığa alıştıktan sonra gökyüzünü izlemeye başlayanlar görkemli ışık gösterisine tanık olabilecek. Meteorlar, adını aldığı Perseus takımyıldızının bulunduğu noktadan yayılıyormuş gibi görünecek.

EKİPMAN GEREKTİRMEYEN ŞÖLEN

King’s College London’dan Dr. Shyam Balaji, Perseid Meteor Yağmuru’nun yılın en hızlı ve en parlak meteor yağmurlarından biri olduğunu belirterek, “Bu gökyüzü meraklıları için astronomik bir zirve noktası. Benim kişisel tercihim, bu meteor yağmurunu çıplak gözle izlemek, çünkü çok hızlı hareket ediyorlar” dedi.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Tüm meteor yağmurları gibi Perseid’ler, Dünya’nın yörüngesinde dolaşan bir toz bulutunun içinden geçmesiyle oluşuyor. Dr. Balaji, “Perseid Meteor Yağmuru, Dünya’nın Swift-Tuttle adlı kuyrukluyıldızın bıraktığı enkazdan geçmesiyle meydana geliyor” ifadelerini kullandı.



Dünya bu enkaz bulutunun içinden geçerken, küçük kaya ve toz parçaları saniyede 59 kilometre hızla atmosfere çarpıyor. Çarpma sırasında oluşan yoğun ısı, meteorları saniyeler içinde yakıyor. Küçük parçalar parlak izler bırakırken, daha büyük olanlar “ateş topu” şeklinde patlıyor.



Perseid Meteor Yağmuru’nun ne zaman başladığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak ilk gözlemler yaklaşık 2 bin yıl önce Antik Çin kayıtlarında yer alıyor.