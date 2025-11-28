Peru: Eski devlet başkanına "komplo"dan 11 yıl hapis
28.11.2025 04:02
AA
Peru'da "isyan için komplo kurma" suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
2022'de "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilen eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun "isyan için komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan karar çıktı.
Castillo’yu yargılayan Yüksek Mahkeme Özel Ceza Dairesi, savcılığın talep ettiği 34 yıllık hapis cezasını değiştirerek eski devlet başkanına isyan için komplo kurma suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, "görevi kötüye kullanma" ve "kamu düzenini ağır biçimde bozma" suçlarından beraat etti. Ancak diğer sanıklarla birlikte Castillo'nun müştereken 3.5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.
Aynı ceza, Meksika'nın Lima Büyükelçiliği rezidansında siyasi sığınma talebinde bulunduğu için şu anda orada bulunan eski Başbakan Betssy Chavez ile eski İçişleri Bakanı Willy Huerta’ya da verildi. Mahkeme, Chavez hakkında yeniden arama ve yakalama kararı çıkarılmasını da emretti.
Ayrıca olayların yaşandığı dönemde Castillo’nun başbakanı ve başdanışmanı olan Anibal Torres 6 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Torres'in 82 yaşında olması nedeniyle mahkeme bu cezayı insani gerekçelerle uygulamama kararı aldı.
Kararın açıklanmasının ardından yüzlerce destekçisi, Castillo’nun tutuklu bulunduğu karakolun önünde toplanarak cezayı protesto etti.
KONGRE GÖREVDEN ALMIŞTI
Eski Devlet Başkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 8 Aralık 2022'de "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti. Karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.
Kongre karara "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gerekçesini gösterilmişti.
Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, 12 Ekim 2022'de Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla yolsuzluk yapmakla suçlamıştı.
Çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Castillo, Kongre'nin kendisine darbe yapmak istediğini birçok kez söylemişti. Castillo'nun gözaltına alınmasının ardından ülkede uzun süre sokak olayları yaşanmış ve bu süre zarfında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.