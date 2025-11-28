Peru: Eski devlet başkanına "komplo"dan 11 yıl hapis

2022'de "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilen eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun "isyan için komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan karar çıktı.

Castillo’yu yargılayan Yüksek Mahkeme Özel Ceza Dairesi, savcılığın talep ettiği 34 yıllık hapis cezasını değiştirerek eski devlet başkanına isyan için komplo kurma suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, "görevi kötüye kullanma" ve "kamu düzenini ağır biçimde bozma" suçlarından beraat etti. Ancak diğer sanıklarla birlikte Castillo'nun müştereken 3.5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Aynı ceza, Meksika'nın Lima Büyükelçiliği rezidansında siyasi sığınma talebinde bulunduğu için şu anda orada bulunan eski Başbakan Betssy Chavez ile eski İçişleri Bakanı Willy Huerta’ya da verildi. Mahkeme, Chavez hakkında yeniden arama ve yakalama kararı çıkarılmasını da emretti.

Ayrıca olayların yaşandığı dönemde Castillo’nun başbakanı ve başdanışmanı olan Anibal Torres 6 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Torres'in 82 yaşında olması nedeniyle mahkeme bu cezayı insani gerekçelerle uygulamama kararı aldı.