Peru seçimlerini gündeme taşıdı. Hitler Mussolini isimli aday sandıktan birinci çıktı

Peru ’da 4 Ekim 2026’da düzenlenen bölgesel ve yerel seçimlerin dikkat çeken sonuçlarından biri, And Dağları’ndaki Queropalca ilçesinden geldi. Huanuco bölgesinin Lauricocha iline bağlı ilçede, merkez sol Ahora Nacion partisinin adayı Hitler Mussolini Simeon Flores sandıktan birinci çıktı.



Adında Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler ile İtalya’nın faşist diktatörü Benito Mussolini’nin isimlerini bir arada taşıyan Flores, küçük bir ilçedeki seçim yarışını dünya gündemine taşıdı.



SEÇİMİN SONUCUNU 25 OY BELİRLEDİ



Yerel basının aktardığı sonuçlara göre Flores, geçerli oyların yüzde 34,54’üne karşılık gelen 229 oy aldı. En yakın rakibi, Renovacion Popular Peru adayı Gaspar Benilde Osorio Zambrano ise 204 oyla yüzde 30,77’de kaldı.



Pais para Todos partisinden Itala Yovana Santillan Vara, 187 oy ve yaklaşık yüzde 28,21’lik oranla üçüncü sıraya yerleşti. Böylece ilk iki aday arasında yalnızca 25, birinci ile üçüncü arasında ise 42 oy fark oluştu.



Peru basınının haberlerinde, ilçeye ait üç seçim tutanağının tamamının işlendiği ve Flores’in yarışı önde bitirdiği belirtildi. Ancak aynı haberlerde, kazananın seçim makamlarınca resmen ilan edilmesinin beklendiği bilgisi de yer aldı.



PERU’DA HİTLER İSİMLİ İLK BELEDİYE BAŞKANI ADAYI DEĞİL



Flores’in ismi dikkat çekse de Peru siyasetinde benzer bir örnek daha bulunuyor. Hitler Alba, ülkenin bir başka And kasabası olan Yungar’da 2011-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı. Alba, 2018’de yeniden seçimi kazanarak göreve döndü.



Alba geçmişte yaptığı açıklamada, babasının kendisine bu ismi verirken Adolf Hitler’in tarihsel geçmişini bilmediğini söylemişti.