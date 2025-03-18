Peru’da 30 gün süreyle OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Peru’da artan şiddet olayları, yetkilileri bir kez daha harekete geçirdi.

Devlet Başkanı Dina Boluarte hükümeti, organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde başkent Lima’da ve komşu Callao eyaletinde 30 gün süreyle OHAL ilan etti.

Kararın ardından polise destek amacıyla sokaklara asker konuşlandırıldı. OHAL kapsamında toplanma ve hareket özgürlüğü de dahil olmak üzere bazı hakların kısıtlanacağı, polis ve askerin karar olmaksızın şüphelileri gözaltına alabileceği belirtildi.



ÜLKEDE ARTAN ŞİDDETLE MÜCADELE

Peru'da son aylarda cinayetlerde, haraç olaylarında ve kamusal alanlara saldırılarda artış görüldü.

Polisin verilerine göre 1 Ocak'tan 16 Mart'a kadar 459 cinayet işlenirken, sadece Ocak ayında bin 909 haraç olayı kayıtlara geçti.

Son olarak ünlü şarkıcı Paul Flores, 16 Mart Pazar günü içinde bulunduğu otobüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Şarkıcının temsilcileri, Flores'in kendisinden haraç isteyen bir suç örgütü tarafından tehdit edildiğini belirtti.

Ülkede son yıllarda şiddet olayları nedeniyle defalarca olağanüstü hal ilan edilmişti.