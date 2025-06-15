Peru'da 5,6 büyüklüğünde deprem: 1 ölü

Peru'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Peru'da 5,6 büyüklüğünde deprem: 1 ölü

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Callao liman kentinin 23 kilometre güneybatısında olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 53,5 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki , başta başkent Lima olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan habere göre, motosikletten indiği sırada bir kişi, bir evin üst katından düşen duvar parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Bu arada, basını depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

Sarsıntı sırasında Lima'daki Alberto Gallardo Stadyumu'nda oynanan Sporting Cristal ile Club Deportivo Garcilaso arasındaki karşılaşma kısa süreliğine durduruldu.

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