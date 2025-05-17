Peru’da 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Peru’da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Devlete bağlı Peru Jeofizik Enstitüsü, sarsıntının merkez üssüne en yakın kasaba olan Puquio’da herhangi bir hasar ihbarı olmadığını bildirdi.



Enstitü Direktörü Hernando Tavera, yerel radyo istasyonu RPP’ye yaptığı açıklamada, “Deprem, merkez kıyı şeridine kadar uzanan bölgede hissedildi ama hafifti. Bazı yollarda toprak kaymaları meydana geldi ancak Puquio’da herhangi bir hasar rapor edilmedi” ifadelerini kullandı. Tavera’nın verdiği bilgiye göre, sarsıntı, derinliğinden dolayı yüzeyde güçlü bir şekilde hissedilmedi.



Enstitünün internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Lucanas bölgesinde, Puquio kasabasının 23 kilometre güneyi olarak tespit edildi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin 6,1 büyüklüğünde olduğunu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.