ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre Peru 'da 6.7 büyüklüğünde deprem oldu.

USGS sarsıntının merkez üssünü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı.

Yerin 108 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Junin'e komşu olan başkent Lima'da da hissedildi.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), depremin ardından an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI YOK

ABD tsunami uyarı sistemi de Peru depreminin ardınadn bölgede herhangi bir uyarının bulunmadığını bildirdi.