Peru'da 7.2 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Peru'nun orta kesimlerinde 7.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.9 olarak duyurdu. Depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami uyarısı yaptı ancak daha sonra bu tehdidin ortadan kalktığını bildirdi.

Peru'da 7.2 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), bugün 'nun orta kesimlerinde 7.2 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamada, bazı kıyı şeritlerinde tsunami dalgalarının oluşabileceği belirtildi.

USGS, Atiquipa bölgesinden 8,8 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntıdan kısa bir süre sonra, daha önceki büyüklük derecesini yükseltti.

Başlangıçta herhangi bir tehdit olmadığını söyleyen Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, daha sonra "bazı kıyılarda üç metreye kadar dalgaların mümkün olduğu" uyarısında bulundu.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise Peru kıyıları yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

GFZ, depremin 10 km derinlikte olduğunu söyledi. Daha önce sarsıntının büyüklüğünü 6.4 olarak belirlemişti.

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, daha önce tsunami tehdidi olmadığını açıklamış olmasına rağmen, mevcut verilere dayanarak depremden kaynaklanan bir tsunami tehdidi olduğunu söyledi.

Bazı kıyılarda dalgaların 1 ile 3 metreye kadar ulaşabileceği belirtildi.

Merkez daha sonra yaptığı açıklamada, tsunami uyarısını kaldırdı.

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, de tsunami tehdidinin ortadan kalktığını açıkladı.

Adrianzen, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İran'dan tehdit: İsrail Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

İran'dan tehdit: İsrail Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

İspanya, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil oldu

İspanya, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil oldu

İsrail ordusunun Gazze'de bombaladığı evde 2 Filistinli çocuk öldü

İsrail ordusunun Gazze'de bombaladığı evde 2 Filistinli çocuk öldü

İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi

İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi

Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği

Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği

Husiler: Akdeniz ve Kızıldeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk

Husiler: Akdeniz ve Kızıldeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...