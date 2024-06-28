Peru'da 7.2 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), bugün Peru'nun orta kesimlerinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



Açıklamada, bazı kıyı şeritlerinde tsunami dalgalarının oluşabileceği belirtildi.

USGS, Atiquipa bölgesinden 8,8 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntıdan kısa bir süre sonra, daha önceki büyüklük derecesini yükseltti.

Başlangıçta herhangi bir tehdit olmadığını söyleyen Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, daha sonra "bazı kıyılarda üç metreye kadar dalgaların mümkün olduğu" uyarısında bulundu.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise Peru kıyıları yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.



GFZ, depremin 10 km derinlikte olduğunu söyledi. Daha önce sarsıntının büyüklüğünü 6.4 olarak belirlemişti.



ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, daha önce tsunami tehdidi olmadığını açıklamış olmasına rağmen, mevcut verilere dayanarak depremden kaynaklanan bir tsunami tehdidi olduğunu söyledi.

Bazı kıyılarda dalgaların 1 ile 3 metreye kadar ulaşabileceği belirtildi.

Merkez daha sonra yaptığı açıklamada, tsunami uyarısını kaldırdı.

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, de tsunami tehdidinin ortadan kalktığını açıkladı.

Adrianzen, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.