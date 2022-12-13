Peru’da Castillo destekçileri havaalanını işgal etti

İlişkili Haberler Peru'da Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre'yi feshetti, cezaevine gönderildi

Peru’da geçtiğimiz hafta görevden alınan ve şu anda gözaltında tutulan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun destekçileri sokağa indi. Yaklaşık 2 bin kişi, ülkenin güneyindeki Arequipa şehrinde bulunan Alfredo Rodriguez Ballon Havaalanı'nı işgal ederek, havaalanına giden yolları kapattı.



Göstericilerin havaalanındaki bazı yapıları ateşe verdiği ve kontrol kulesini işgal ettiği belirtildi. Göstericiler, Castillo’nun serbest bırakılmasını ve ülkede erken seçim yapılmasını talep etti.



Çıkan olaylar sonrası havaalanına çok sayıda polis sevk edilirken, polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı. Yaklaşık 2 saat sonra polisin havaalanında kontrolü tekrar ele geçirdiği açıklanırken, pistte ve çevrede meydana gelen hasar sebebiyle havaalanının uçuşa kapatıldığı bildirildi.

ÜLKENİN GÜNEYİNDE OHAL İLAN EDİLDİ



Devlet Başkanı Dina Boluarte ise yaşanan olaylar sonrası protestoların yoğun yaşandığı güney bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayarak, 2024 yılının Nisan ayında erken seçime gidilmesi için harekete geçileceğini duyurdu.



Peru’da 7 Aralık’ta Pedro Castillo Cumhuriyet Kongresi’ni feshetmiş, Kongre ise bu karara uymayarak yaptığı oylama ile Castillo’nun görevine son vererek yerine Dina Boluarte’yi getirmişti. Castillo, olaylar sırasında Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.