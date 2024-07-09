Peru'da Chimu Uygarlığı'na ait 800 yıllık kalıntılar bulundu!

Peru'daki arkeologlar, Pasifik Okyanusu ile And Dağları arasında yer alan kurak ovalarda yüzyıllar boyunca gelişen İnka öncesi bir toplum olan Chimu uygarlığının varlıklı üyelerine ait olduğu düşünülen kalıntılar keşfetti.

800 YILLIK KALINTILAR VE DEĞERLİ MÜCEVHERLER



Baş arkeolog Sinthya Cueva'ya göre, yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen on bir bireyin kalıntıları kolyeler, küpeler ve bileziklerle gömülü olarak bulundu.

YÖNETİCİ SINIFININ ÜYELERİ OLABİLİR

Cueva, yanlarında bulunan süs eşyalarına işaret ederek, "Bunlar muhtemelen Chimu'nun yönetici sınıfının üyeleriydi" dedi.

Diğer kazılarda ortaya çıkarılan Chimu dönemi takıları genellikle bronz ya da altından yapılmıştı.

ANTİK BAŞKENTTE KEŞİF

Keşif, modern Peru şehri Trujillo'nun kısa bir mesafe kuzeyindeki Chimu başkenti Chan Chan'da yapıldı.

Antik başkent, bir zamanlar dünyanın en büyük kerpiç şehirlerinden birini oluşturan özenli kerpiç mimarisiyle biliniyor.

Cueva, kalıntıların "rahatsız edildiğini" ve şiddetli ölüm belirtileri gösterdiğini belirterek, kalıntıların şehrin mezarlık özelliği taşımayan bir bölümünde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Keşif, Nisan ayında başlayan ve saray kompleksinin çevre duvarlarını restore etmeyi amaçlayan bir kazının parçası olarak yapıldı.

CHİMU UYGARLIĞI VE TARİHİ ÖNEMİ



MS 800'lerden 1400'lere kadar kuzey Peru'nun kıyı düzlükleri boyunca gelişen Chimu'lar, seramik, metal işleri ve tekstil gibi süslü sanatlarının yanı sıra son derece verimli teras tarımı ve Pasifik kıyısı boyunca uzun mesafeli ticaret ağlarını kullanmalarıyla da ünlüdür.