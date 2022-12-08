Peru'da Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre'yi feshetti, daha sonra gözaltına alındı

Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söyledi.



Kongre'nin hükümetini hedef aldığını belirten Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla güçler dengesini bozdu." dedi.

Pedro Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledildi.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edildi.



Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasp etmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterildi.

GÖZALTINA ALINDI



Ülke basınında çıkan haberlerde, Castillo'nun, ulusa sesleniş konuşmasından birkaç saat sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıktıkarken gözaltına alındığı belirtildi.



YERİNE YARDIMCISI DİNA BOLUARTE GETİRİLDİ



Castillo'nun görevden alınmasının ardından yerine yardımcısı Dina Boluarte getirildi. Boluarte, geçici Cumhurbaşkanı olarak Kongre'de yemin etti.



Hükümet krizi sırasında halk başkent Lima'da protesto düzenledi. Peru Başsavcılığı, 12 Ekim'de Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla yolsuzluk yapmakla suçlamıştı.