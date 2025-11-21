Peru’da eski Başbakan Chavez için yeniden gözaltı kararı

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun darbe teşebbüsüne ortak olmakla suçlanan eski Başbakan Betssy Chavez hakkındaki yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek Mahkeme Hakimi Juan Carlos Checkley, Meksika’nın Lima Büyükelçiliği’nde geçici sığınma altında bulunan Chavez’in 5 ay süreyle ihtiyati gözaltına alınmasına karar verdi. Mahkeme açıklamasında, kararın 18 Kasım’da verildiği ve Peru polisi ile Interpol’e iletildiği, kamuoyuna bugün duyurulduğu belirtildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK İÇİN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Chavez, eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 2022 yılında Peru meclisini feshederek darbe girişiminde bulunmasına ortak olduğu gerekçesiyle 2023 yılında gözaltına alınmış, daha sonra geçtiğimiz Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Chavez ardından Meksika’nın Lima Büyükelçiliği’ne sığınma talebinde bulunmuş ve bu talebi kabul edilmişti.

Bu gelişme üzerine Peru Dışişleri Bakanlığı, Meksika ile bütün diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıklamış ve Chavez’e güvenli geçiş izni verilip verilmeyeceğine ilişkin Amerikan Devletleri Örgütü’ne başvuracağını bildirmişti.

Savcılar, yargı süreci devam eden ve Castillo’nun darbe teşebbüsünden habersiz olduğunu öne süren Chavez'in 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.