Peru'da eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı

Peru'da bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla Aralık 2022'den bu yana yargılanan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önleyici hapis cezası 14 ay daha uzatıldı.

Peru'da eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı

Ulusal basında çıkan habere göre, duruşmaya video konferans yoluyla ve avukatıyla katılan Castillo, kendisine istinat edilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, Castillo'nun önleyici hapis cezasını 14 ay daha uzatarak, eski cumhurbaşkanının 6 Ağustos 2025'e kadar cezaevinde kalmasına karar verdi.

Savcı Galinka Meza'nın, Castillo'ya yönelik cumhurbaşkanlığı görevi sırasında bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla talep ettiği 36 ay önleyici hapis isteği 8 Mart 2023'te yüksek mahkeme tarafından onaylanmıştı.

Castillo, cumhurbaşkanlığı görevi yaptığı dönemle ilgili hakkında ikisi bir suç örgütünün parçası olup olmadığının araştırıldığı beş cezai soruşturma yürütülüyor.

CASTİLLLO, GÖREVİNDEN AZLEDİLMİŞTİ

Ülkede, 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden azledilen eski Castillo, 14 Aralık 2022'de 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkemesi, "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçlarından Castillo hakkında 18 ay önleyici hapis cezası kararı vermişti.

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

DÜNYA HABERLERİ

469 farklı ses incelendi: Afrika filleri birbirlerine özel sesler çıkararak hitap ediyor

469 farklı ses incelendi: Afrika filleri birbirlerine özel sesler çıkararak hitap ediyor

Filistin Kızılayı: İsrail'in insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanması savaş suçudur

Filistin Kızılayı: İsrail'in insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanması savaş suçudur

BMGK'dan Gazze'de ateşkes kararı | Hamas: Maddelerin uygulanması konusunda aracılarla işbirliğine hazırız

BMGK'dan Gazze'de ateşkes kararı | Hamas: Maddelerin uygulanması konusunda aracılarla işbirliğine hazırız

Fransa'da aşırı sağa karşı ittifak: Solcu ve çevrecilerden ortak aday kararı

Fransa'da aşırı sağa karşı ittifak: Solcu ve çevrecilerden ortak aday kararı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

Husiler, Yemen'de ABD-İsrail casus ağını çökertti

Husiler, Yemen'de ABD-İsrail casus ağını çökertti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...