Peru'da hükümet karşıtı protestolar:  Can kaybı 43'e yükseldi

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Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Juliaca'da toplanan hükümet karşıtı protestocular polisle çatıştı.



Ombudsman Ofisi vekili Eliana Revollar'ın Kanal N'ye yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında Juliaca Havaalanı çevresinde yaşanan çatışmalarda 14 kişinin öldüğünü bildirdi.



Böylece 11 Aralık 2022'den bu yana hükümet karşıtı eylemlerde ölenlerin sayısı 43'e yükseldi.



Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçime gidilmesini talep ediyor.

MORALES'İN PERU'YA GİRİŞİ YASAKLANDI



Peru hükümeti, ülkenin içişlerine müdahale ettiğini öne sürdüğü eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ve 8 kişinin Peru'ya girişini yasakladığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son aylarda, göçmenlik yasamızın, ulusal güvenliğimizin ve Peru'nun iç düzeninin açık şekilde ihlalini oluşturan, propaganda ve siyasi nitelikte faaliyetler yürütmek üzere ülkeye giren Bolivya uyruklu yabancı vatandaşlar tespit edildi." ifadesine yer verildi.



Morales'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Boluarte, 8 Ocak'taki açıklamasında, Morales'in Peru'nun içişlerine müdahale ettiğini ve ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söylemişti.



Morales ise aynı gün Twitter hesabından Boluarte yönetimini eleştirerek, "Katliamlara ve yasa dışı gözaltılara son verilmeli." demişti.



Boluarte'nin erken seçim talebi Kongre'de yapılan oylama sonucunda seçimin Nisan 2024'te yapılması yönünde kabul edilmişti.



Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

CASTİLLO'NUN CEZASI ONANMIŞTI



Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.



CASTİLLO’NUN GÖREVDEN ALINMASI



Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.



Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.



Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasp etme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.



Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.