Peru'da iki tekne çarpıştı: 6 yaralı

Peru'nun Pucallpa şehrinde iki teknenin çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı.

Peru'da iki tekne çarpıştı: 6 yaralı

'nun Pucallpa şehrinde tekne kazası meydana geldi.

Ucayali Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı. Yolcularda kırık ve morluklar oluştu.

Sosyal medyada kaza anına ilişkin görüntülerde, teknelerden birinin diğerinin camlarını kırdığı anlar yer aldı.

Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılırken, ilk raporların büyük olan geminin kaptanının uyuyakalmış olabileceğini gösterdiği belirtildi.

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