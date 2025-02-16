Peru'da kostümlü baskın: Uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı!

Peru'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kapibara kostümü giydi.

Peru'da kostümlü baskın: Uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı!

polisi, 14 Şubat’a özel kapibara (Dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giyip, “Sevgilinizden hediye var” diye kapıyı açtırdığı satıcılarını yakaladı.

Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakaladı.

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