Peru'da kostümlü baskın: Uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı!

Peru polisi, 14 Şubat’a özel kapibara (Dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giyip, “Sevgilinizden hediye var” diye kapıyı açtırdığı uyuşturucu satıcılarını yakaladı.



Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakaladı.