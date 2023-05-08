Peru'da maden faciası: 27 işçi hayatını kaybetti

Latin Amerika'nın en büyük altın üreticilerinden Peru'daki bir altın madeninde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 27 madenci hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Peru'da maden faciası: 27 işçi hayatını kaybetti

 Güney Amerika ülkesi 'da, bir altın madeninde çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi.

Arequipa bölgesindeki Condesuyos eyaletine bağlı La Esperanza isimli altın madeninde yangın çıktı.

Peru'da maden faciası: 27 işçi hayatını kaybetti - 1

Yangında, 27 madenci hayatını kaybetti. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

Peru'da maden faciası: 27 işçi hayatını kaybetti - 2

Olay yerine çok sayıda polis ve arama kurtarma ekibinin sevk edildiği ve 100 metre derinlikte arama çalışması yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde en büyük altın üreticilerinden biri olarak kabul ediliyor.

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