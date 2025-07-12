Peru'da madenciler sokakta

Güney Amerika ülkesi Peru'da günlerdir protestolar düzenleniyor.

Peru hükümeti, 50 bini aşkın kayıt dışı madenciyi, faaliyetlerine devam etmelerine izin veren geçici bir programdan çıkarma kararı aldı.

Hükümet yetkililerine göre amaç yasa dışı madenciliğe karşı mücadele etmekti. Ancak hükümetin adımı protestoları beraberinde getirdi.

Başkent Lima ile Ayacucho bölgesinde protestolar düzenlendi. Göstericiler ana yolları kapadı. Polis eylemcilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti.



ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, gözaltına alınanlar da oldu.

Peru'da 2012 yılında başlatılan program, kayıt dışı çalışan madencileri geçici olarak yasal çerçeveye koyuyordu.

Program o tarihten bu yana birçok kez uzatıldı ancak yasa dışı madenciliği teşvik ettiği ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilere de maruz kaldı.



Maden birlikleri ve sendikalar, ruhsat iptallerinin büyük bir işsizliği beraberinde getireceğini belirtiyor.

Madencilik Peru ekonomisinin en önemli sektörlerinden. Güney Amerika ülkesi dünyanın üçüncü büyük bakır üreticisi konumunda.