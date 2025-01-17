Peru'da polis helikopteri dağlık alana acil iniş yaptı

Güney Amerika ülkesi Peru'da 11 polisi taşıyan helikopter, dağlık alana acil iniş gerçekleştirdi.

Peru'da polis helikopteri dağlık alana acil iniş yaptı

Peru'nun Amazonas bölgesine bağlı Condorcanqui'de 11 polisin bulunduğu helikopter, kaçak madenciliğe karşı düzenlenen operasyon sırasında dağlık alana acil iniş yaptı.

Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, yaralanan olmadığı, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Helikopterin acil iniş nedeni henüz bilinmiyor.

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