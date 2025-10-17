Peru’da protestolar sürüyor: Hükümetten OHAL hazırlığı

Peru’da yeni atanan Devlet Başkanı José Jerí’nin yönetimine karşı Z kuşağının öncülüğünde düzenlenen kitlesel protestolar ülke genelinde büyüyor. Göstericiler, yolsuzluk, suç oranları ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle Jerí ve Kongre’nin istifa etmesini talep ederken, başkent Lima’da on binlerce kişi sokaklara döküldü. Olaylarda en az bir kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Hükûmet ise başkentte olağanüstü hâl ilan etmeye hazırlanıyor.



Peru Başbakanı Ernesto Álvarez, olağanüstü hal kararının “saatler içinde” yürürlüğe gireceğini ve ülkenin güvenlik krizine karşı yeni önlemler paketinin hazırlandığını duyurdu.



Çarşamba gecesi, Z kuşağı aktivistleri, öğrenciler, ulaşım işçileri ve çeşitli sivil gruplar tarafından düzenlenen protestolar, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte’nin Kongre tarafından “ahlaki yetersizlik” gerekçesiyle görevden alınmasıyla daha da büyüdü.



Lima’daki Kongre binası önünde toplanan yüzlerce protestocu, polisle çatıştı. Polis biber gazı kullanırken, bazı göstericiler havaifişek, taş ve yanıcı maddeler fırlattı. Kalabalık “Herkes gitmeli!” sloganları atarak demir bariyerleri yıkmaya çalıştı.



Lima’nın yanı sıra Arequipa, Cusco ve Trujillo gibi büyük şehirlerde de gösteriler düzenlendi.



32 YAŞINDAKİ EYLEMCİ ÖLDÜ

32 yaşındaki Eduardo Mauricio Ruiz, gösteriler sırasında vurularak hayatını kaybetti. Peru Ombudsmanlık Ofisi, ölümün soruşturulacağını açıkladı.



Devlet Başkanı Jerí, X hesabından yaptığı açıklamada Ruiz’in ölümünden “derin üzüntü” duyduğunu belirterek olayın “tarafsız bir şekilde” araştırılacağını söyledi. Ancak Jerí, şiddetten “barışçıl gösterilere sızan suçluları” sorumlu tutarak, “Barışçıl bir protestoyu kaosa sürükleyen bu kişiler, kanunun tüm gücüyle karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

POLİS REFORMU GELİYOR

İçişleri Bakanı Vicente Tiburcio, parlamentoda yaptığı konuşmada ulusal polis teşkilatında kapsamlı bir reform yapılacağını açıkladı. Bakan, 89 polis ve 22 sivilin yaralandığını, 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



38 yaşındaki Jerí, göreve geldiği ilk haftasında ülkenin en büyük sorunu olan suçla mücadeleyi öncelik haline getireceğini söylese de, kendisi de yolsuzluk ve cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelmiş durumda. Her iki suçlamayı da reddeden Jerí, soruşturmalara “tam iş birliği” sözü verdi.