Peru'da sağlık merkezini su bastı
Peru'da yoğun yağışın yol açtığı selde bir sağlık merkezini su bastı. Ancak klinik bu şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor. Hem odalar hem kliğin koridorları suyla dolu.
Aşırı yağış Peru'da nehrin yatağından taşmasına neden oldu. Ev, okul, işyeri ve kamu binalarını su bastı. Selin vurduğu yerler arasında bir sağlık merkezi de var.
Amazon bölgesinde hizmet veren kliniğin koridorları ve odaları suyla doldu. Ancak bölgedeki tek sağlık merkezi olduğu için hizmet vermeyi sürdürüyor.
Doktorlar suyun içinde ilerleyerek hastalara bakıyor. Lastik çizme ve yere konulan tahtalarla suya karşı önlem alınmaya çalışılıyor.
EN YAKIN MERKEZ 8 SAAT UZAKLIKTA
Burası dışındaki en yakın sağlık merkezi 8 saatlik uzaklıkta. Dolasıyla kliniğin hizmet vermekten başka çaresi bulunmuyor. Ancak oluşan manzara hijyen açısından sıkıntılı. Sıtmaya yol açabilen sivrisineklerin çoğalmasından endişe ediliyor.
Yerel yetkililer ve hükümetten klinikteki suyun boşaltılabilmesi için yardım talep ediliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sel
- Peru
- Su Baskını