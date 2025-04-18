Peru'da sağlık merkezini su bastı

Aşırı yağış Peru'da nehrin yatağından taşmasına neden oldu. Ev, okul, işyeri ve kamu binalarını su bastı. Selin vurduğu yerler arasında bir sağlık merkezi de var.



Amazon bölgesinde hizmet veren kliniğin koridorları ve odaları suyla doldu. Ancak bölgedeki tek sağlık merkezi olduğu için hizmet vermeyi sürdürüyor.



Doktorlar suyun içinde ilerleyerek hastalara bakıyor. Lastik çizme ve yere konulan tahtalarla suya karşı önlem alınmaya çalışılıyor.

EN YAKIN MERKEZ 8 SAAT UZAKLIKTA



Burası dışındaki en yakın sağlık merkezi 8 saatlik uzaklıkta. Dolasıyla kliniğin hizmet vermekten başka çaresi bulunmuyor. Ancak oluşan manzara hijyen açısından sıkıntılı. Sıtmaya yol açabilen sivrisineklerin çoğalmasından endişe ediliyor.



Yerel yetkililer ve hükümetten klinikteki suyun boşaltılabilmesi için yardım talep ediliyor.

