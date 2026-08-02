Peru'da turist taşıyan uçak düştü. 13 kişi öldü

Peru 'da binlerce yıllık gizemli Nazca Çizgileri 'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşu felaketle bitti.

Başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden 11 turist ve 2 mürettebatla havalanan uçak Nazca kırsalına düştü.

Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, kazada kurtulan olmadığını ifade ederek "Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştık." dedi. Andrade, turistlerin Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katıldığını kaydetti.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için Sivil Havacılık Kurumu (Aeronáutica Civil) tarafından soruşturma başlatıldı.

Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı. 2022'de bir uçağın düşmesi sonucu, aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalının da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ekim 2010'da AirNasca şirketine ait uçak, Nazca Çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüş, kazada 4 İngiliz turist ile 2 Perulu mürettebat ölmüştü.